Nallıhan\'da Yoğun Yağış Sonucu Kaya Parçaları Yola Düştü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, yoğun yağış nedeniyle toprağın yumuşamasının ardından yola düşen kaya parçalarının isabet ettiği otomobil hasar gördü.

Nallıhan-Ankara kara yolunda ormanlık alandan toprağın yoğun yağıştan yumuşaması nedeniyle yola kaya parçaları düştü.

Parçalar, Samet Canan'ın kullandığı 06 ASZ 15 plakalı otomobile isabet etti.

Canan, gazetecilere, seyir halindeyken birden aracının önüne kaya parçalarının düşmesi sonucu aracın arka lastiklerinden birinin patladığını söyledi.

Otomobiliyle daha sonra yolun kenarındaki istinat duvarına çarptığı belirten Canan, kazayı hasarla atlattığını ifade etti.

Bu arada, Davutoğlan Mahallesi yoluna da kaya parçalarının düştüğü görüldü.