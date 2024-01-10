 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nallıhan'da Yoğun Yağış Sonucu Kaya Parçaları Yola Düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Nallıhan'da Yoğun Yağış Sonucu Kaya Parçaları Yola Düştü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, yoğun yağış nedeniyle toprağın yumuşamasının ardından yola düşen kaya parçalarının isabet ettiği otomobil hasar gördü. Nallıhan-Ankara kara yolunda ormanlık alandan toprağın yoğun yağıştan yumuşaması nedeniyle yola kaya parçaları düştü. Parçalar, Samet Canan'ın kullandığı 06 ASZ 15 plakalı otomobile isabet etti. Canan, seyir halindeyken aracının önüne kaya parçalarının düşmesi sonucu aracın arka lastiklerinden birinin patladığını söyledi. Otomobiliyle daha sonra yolun kenarındaki istinat duvarına çarptığını belirten Canan, kazayı hasarla atlattığını ifade etti. Davutoğlan Mahallesi yoluna da kaya parçalarının düştüğü görüldü.

Nallıhan\'da Yoğun Yağış Sonucu Kaya Parçaları Yola Düştü
10.01.2024 - 13:54,
Abone Ol

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, yoğun yağış nedeniyle toprağın yumuşamasının ardından yola düşen kaya parçalarının isabet ettiği otomobil hasar gördü.

Nallıhan-Ankara kara yolunda ormanlık alandan toprağın yoğun yağıştan yumuşaması nedeniyle yola kaya parçaları düştü.

Parçalar, Samet Canan'ın kullandığı 06 ASZ 15 plakalı otomobile isabet etti.

Canan, gazetecilere, seyir halindeyken birden aracının önüne kaya parçalarının düşmesi sonucu aracın arka lastiklerinden birinin patladığını söyledi.

Otomobiliyle daha sonra yolun kenarındaki istinat duvarına çarptığı belirten Canan, kazayı hasarla atlattığını ifade etti.

Bu arada, Davutoğlan Mahallesi yoluna da kaya parçalarının düştüğü görüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Nallıhan, Ankara, Hava Durumu, Doğal Afetler, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nallıhan'da Yoğun Yağış Sonucu Kaya Parçaları Yola Düştü - Son Dakika


13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48
Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima

Son Dakika
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48 Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:22:14. #1.12#
SON DAKİKA: Nallıhan'da Yoğun Yağış Sonucu Kaya Parçaları Yola Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement