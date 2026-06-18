Nallıhan MYO Ek Hizmet Binası Açıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulunun ek hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Fatih Ünal, MHP Nallıhan İlçe Başkanı Ferhat Efe ve Nallıhan Meslek Yüksekokulu Müdürü Ayhan Aydın katıldı.

Ayhan Aydın, programda yaptığı konuşmada, Ankara Üniversitesi Senatosunu ilçede ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, 2011 yılında yüksekokulun kuruluş sürecinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığını hatırlattı.

Açılışın ardından heyet, Nallıhan Aile Destek Merkezi, Tapduk Emre Türbesi ve Nallıhan Kuş Cennetini ziyaret etti.