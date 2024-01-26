Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, nükseden kanser sebebiyle ABD\'ye tedavi için gidiyor

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Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob'un nükseden kanser sebebiyle tedavi için ABD'ye gideceği bildirildi.
Namibya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, daha önce kanser tedavisi gören Geingob'un vücudunda yeniden kanserli hücrelere rastlandığı belirtildi.
Açıklamada, tedavinin yüzde 95'inin Namibya'da, kalan kısmının ABD'de gerçekleştirileceği, Geingob'un bu nedenle 25 Ocak-2 Şubat'ta Los Angeles'ta olacağı kaydedildi.
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