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Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, nükseden kanser sebebiyle ABD'ye tedavi için gidiyor - Son Dakika
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Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, nükseden kanser sebebiyle ABD'ye tedavi için gidiyor

Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob'un vücudunda yeniden kanserli hücrelere rastlandığı ve tedavi için ABD'ye gideceği açıklandı. Tedavinin büyük bir kısmı Namibya'da gerçekleştirilecek olsa da, Geingob'un 25 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Los Angeles'ta olacağı belirtildi.

Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, nükseden kanser sebebiyle ABD\'ye tedavi için gidiyor
26.01.2024 - 12:41,
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Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob'un nükseden kanser sebebiyle tedavi için ABD'ye gideceği bildirildi.

Namibya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, daha önce kanser tedavisi gören Geingob'un vücudunda yeniden kanserli hücrelere rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, tedavinin yüzde 95'inin Namibya'da, kalan kısmının ABD'de gerçekleştirileceği, Geingob'un bu nedenle 25 Ocak-2 Şubat'ta Los Angeles'ta olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, nükseden kanser sebebiyle ABD'ye tedavi için gidiyor - Son Dakika
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