Namibya'daki Von Bach Barajı'ndaki su seviyesi kritik düzeyde düştü

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OKAHANDJA, 10 Mayıs (Xinhua) -- Namibya'nın Windhoek kentinin yaklaşık 70 km kuzeyinde yer alan Okahandja kasabasındaki Von Bach barajı, 8 Mayıs 2024.

Yetkililer, Namibya'nın en büyük üçüncü barajı ve başkent Windhoek için hayati bir su kaynağı olan Von Bach Barajı'ndaki rezervuarda su seviyesinin kritik derecede düşük olduğu uyarısında bulunuyor. (Fotoğraf: Musa C Kaseke/Xinhua)