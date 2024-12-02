Namık Kemal Vefatının 136. Yılında Anıldı

Türk edebiyatının "vatan şairi" Namık Kemal, vefatının 136. yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki kabri başında anıldı.
Törende, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Burak Batır, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri ile siyasi partilerin temsilcileri yer aldı.
Törene katılanlar, Namık Kemal'in kabrine buket bıraktı.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.
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