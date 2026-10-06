Namık Tan, Mekke Anlaşması'nın TBMM onayı olmadan uygulanamayacağını savundu - Son Dakika
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Namık Tan, Mekke Anlaşması'nın TBMM onayı olmadan uygulanamayacağını savundu

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Namık Tan, Mekke Anlaşması\'nın TBMM onayı olmadan uygulanamayacağını savundu
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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın hukuki statüsünün açıklanmasını istedi. Tan, anlaşmanın TBMM onayı olmadan uygulanamayacağını savunarak Yemen'e askeri kuvvet veya yetenek sevk edildiği iddialarının açıklanması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" olarak anılan düzenlemenin hukuki statüsünün açıklanmasını istedi. Anlaşmanın TBMM onayına sunulmadan uygulanamayacağını savunan Tan, Yemen'e askeri kuvvet veya yetenek sevk edildiği yönündeki iddiaların da açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, sosyal medya hesabından "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"na ilişkin açıklama yaptı. Tan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sözü uzatmadan tekrar tekrar soralım: Var olduğu iddia edilen 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' TBMM onayına sunulmadan nasıl geçerli olur, nasıl uygulanabilir? Eğer ortada bir 'ortak savunma anlaşması' değil de bir 'mutabakat muhtırası' veya 'mutabakat zabtı' hatta o bile değil yalnızca bir 'ortak basın açıklaması' varsa bu atılan adımların hukuksal zemini nedir'ü

Yineliyoruz ve uyarıyoruz bu yapılanlar anayasal suçtur. Dış politika açısından ise hele bu ortam ve bağlamda sözkonusu gözükara girişimler, tek adam rejimlerine özgü bir kıyamet günü senaryosu saplantısını ortaya koymaktadır. Yemen'e askeri kuvvet ve/veya yetenek sevki iddiası doğruysa bu saplantının apaçık bir dışavurumu, kanıtıdır."

Kaynak: ANKA
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