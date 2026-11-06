Namık Tan, Sırbistan\'da iyi eğitimli gençlerin iktidarı devirdiğini belirtti

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, Sırbistan seçimlerine ilişkin, "Yenilmez denilenler yenilir, taçlar tahtlar tarihe karışır. Yeter ki bir halk, iradesine sahip çıksın ve direncini yitirmesin" ifadesini kullandı.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, sosyal medya hesabından Sırbistan seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hafta Türkiye'de yaşanan fon skandalı ve Mekke Anlaşması tartışmaları arasında gölgede kalmış olsa da Sırbistan'daki son seçimleri değerlendirmek ve önemli dersler çıkarmak gerekiyor. Macaristan'dan sonra otoriterleşme eğilimindeki bir başka Avrupa ülkesinde, bir kez daha ciddi bir siyasi kırılma noktasına şahit olduk. Yenilmeyeceği düşünülen Aleksandar Vucic kaybetti" dedi.

Tan, şunları kaydetti:

"Ülkede kronik yolsuzluk var ama halk bunu umursamıyor, din ve milliyetçilik propagandası ile bu iş çözülür zannettiler, olmadı. Karadağ ve Kosova'nın ayrılmasının travmalarına rağmen halk, iktidarın 'dış güçler arkamızdan oyunlar çeviriyor' edebiyatını bu defa benimsemedi. Halkı sürükleyecek güçlü bir lider yok, lidersiz mücadele olmaz dediler. Çok sayıda iyi eğitimli ama isimsiz genç bir araya geldi ve koca bir iktidarı devirdi. Bu ülkede seçim yapılmaz, iktidar kaybederse seçim sonuçlarını tanımaz diyenler oldu. Fakat bu öğrenilmiş çaresizlik, halkın iradesini baskılayamadı. 'Ceberrut düzen ancak şiddet yoluyla çözülür' diye düşünenler, demokrasi geleneğinin henüz yeni köklenmeye başladığı bir ülkede dahi barışçıl mücadelenin ve sandığın ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi. Velhasıl dünya dönüşür ve bu ezberler yine bozulur. Yenilmez denilenler yenilir, taçlar tahtlar tarihe karışır. Yeter ki bir halk, iradesine sahip çıksın ve direncini yitirmesin."