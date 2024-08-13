Nancy Pelosi, Paul Keating'in Tayvan'ı 'Çin mülkü' olarak nitelendirmesini eleştirdi

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Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, eski Avustralya Başbakanı Paul Keating'in Tayvan'ı "Çin mülkü" olarak nitelendirmesini eleştirdi.

ABC'nin haberine göre, Pelosi, Avustralya'da televizyon kanalına verdiği özel röportajda, Tayvan'ın demokrasiyle yönetilen Tayvan halkına ait olduğunu belirterek, Keating'in sözlerini "aptalca bir açıklama" ve "saçmalık" olarak niteledi.

Pelosi, söz konusu söylemin Asya-Pasifik bölgesinin güvenliği açısından uygun olmadığını ifade ederek, "Çin'le, böyle bir şey söyleyebilecek kadar ne gibi bir bağlantısı var bilmiyorum." dedi.

Keating'in Tayvan Boğazı'ndan geçen serbest nakliye güzergahının korunmasının önemini anlayamadığını dile getiren Pelosi, bu yorumların bölgenin çıkarlarına ters düştüğünü söyledi.

Keating'den Pelosi'nin eleştirilerine yanıt

Öte yandan, Keating ise Pelosi'nin 2022 yılında Tayvan'a yaptığı "düşüncesiz" ziyaret nedeniyle ABD ile Çin'in İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez askeri çatışmanın eşiğine geldiğini hatırlattı.

Kendisinin ABD ve Tayvan'ın değil Avustralya'nın ulusal çıkarlarını temsil ettiğini vurgulayan Keating, "Pelosi'nin belli ki Tayvan'ın iki taraf arasında çatışma ya da şiddete gerek kalmadan, zamanla sosyal ve siyasi açıdan çözüleceğini söylediğimden haberi yok." dedi.

Keating, Avustralya'da gece yayımlanan bir programa verdiği özel röportajda, "Tüm bunların Çin'in Tayvan üzerinde hak iddia etmesi ve Tayvanlıların Çin mülkünde oturmasına rağmen Amerikalıların, Tayvanlıları koruyacaklarını söylemesi yüzünden olduğunu" ifade etmişti.

Pelosi'nin Tayvan ziyareti

Pelosi'nin Tayvan ziyareti, ABD ile Çin arasındaki gerilimi artırmıştı.

Tayvan'ı Çin topraklarının parçası olarak gören Pekin yönetimi, ABD'den bu denli üst düzey siyasi bir ismin ihtilaflı adayı ziyaret etmesinin egemenlik haklarını ihlal edeceğini öne sürerek ziyaretin gerçekleşmesi halinde buna "askeri karşılık dahil" kararlı yanıt verecekleri ve Washington'ın olası sonuçlara katlanacağı uyarısında bulunmuştu.

Pelosi, Çin'in tüm uyarılarına rağmen 2-3 Ağustos 2022'de adayı ziyaret etmiş, Pekin sözcüleri, ziyareti "provokasyon" olarak niteleyerek sert tepki göstermişti. Çin yönetimi ziyaret nedeniyle Pelosi ve ailesine de yaptırım kararı alırken ABD yönetimiyle bazı ikili diyalog ve işbirliği mekanizmalarını askıya almıştı.