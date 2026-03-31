Nancy Snow: Diyalog ve Empatiye Önem!

31.03.2026 11:16
Prof. Dr. Nancy Snow, STRATCOM Zirvesi'nde iletişim ve empati vurgusu yaptı, barış için çağrı yaptı.

BÜŞRANUR KESKİNKILIÇ/AYŞE İREM ÇAKIR - TÜBİTAK Bilim Diplomasisi ve Arabuluculuk Alanında misafir seçkin Prof. Dr. Nancy Snow, "İnsanların diyalog ve karşılıklı anlayış içinde bir araya gelmesine büyük önem veriyorum. Beni her yıl STRATCOM zirvesine getiren de bu oluyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026'ya katılan Snow, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Belirsizliğin ve kaosun" yaygın olduğu bir dünyada yaşanıldığına işaret eden Snow, bu kapsamda zirvenin doğru bir noktaya dikkati çektiğini vurguladı."

Snow, "İnsanların diyalog ve karşılıklı anlayış içinde bir araya gelmesine büyük önem veriyorum. Beni her yıl STRATCOM zirvesine getiren de bu oluyor." dedi.

Zirvenin ikinci gününde yumuşak güç üzerine yapacağı konuşmadan bahseden Snow, "Yumuşak güç neredeyse 30 yıldır kariyerimin bir parçası ve hala yumuşak gücün hangi rolü üstlendiğini anlamaya çalışıyorum. Geleneksel olarak bu kavram, insanları farklı ülkelere çeken unsurları ifade ediyordu." ifadelerini kullandı.

"Farklılıklarımız olsa bile birbirimizle iletişim halinde olmalıyız"

Dünyanın yeniden çatışma içinde olmasının kendisini çok üzdüğünü belirten Snow, "Her ne kadar kendimi bir dünya vatandaşı olarak görsem de aynı zamanda ABD pasaportuna da sahibim ve bence çoğumuz, kalıcı barışın sağlanması için daha fazla olanak yaratamadığımız için çok üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.

İletişimin önemine dikkati çeken Snow, "Farklılıklarımız olsa bile birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz. Hepimiz farklı olduğumuz için bu farklılıklara saygı göstermeliyiz." diye konuştu.

Snow, aynı şekilde daha fazla empati de gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, konuşmasında da bu konuyu gündeme taşıyacağını söyledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
