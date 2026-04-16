Napoli'de Silahlı Banka Soygunu

16.04.2026 21:12
Napoli'de bir bankada silahlı soygun gerçekleşti, rehineler serbest bırakıldı, soyguncular aranıyor.

İtalya'nın Napoli kentinde bir bankanın şubesinde gündüz vakti silahlı soygun yaşandı.

Fanpage adlı internet sitesinin haberine göre, Napoli kent merkezindeki Medaglie d'Oro Meydanı'nda Credit Agricole Bankasının şubesinde öğle saatlerinde soygun gerçekleşti.

En az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler, banka çalışanları ve müşterilerden oluşan 25 kişiyi rehin aldı. Rehineler, güvenlik güçlerinin olay yerine intikal etmesinden bir süre sonra yerel saatle 15.00 civarında serbest bırakıldı.

Olay anında güvenlik güçleri banka şubesinin etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken, kuzeydeki Livorno kentinden gelen İtalyan jandarmasının özel operasyon birimi GIS'e mensup kuvvetler, saat 17.30 civarında soyguncuları yakalamak üzere şube içine bir operasyon düzenledi.

Güvenlik güçlerinin şubenin içerisine girmesi sonrasında soyguncuların, banka zeminindeki bir delikten kaçtığı tespit edildi.

İtalyan polisi, silahlı soyguncuları bulmak için havadan helikopterle ve şube yakınındaki semtlerde geniş çaplı arama operasyonu başlattı.

Bu arada soyguncuların özellikle bankada kasaların bulunduğu noktayı hedef aldığı ve kasaların boş olduğu belirtildi. Ayrıca şu ana kadar çalınanların miktarının belirlenemediği de kaydedildi.

Kaynak: AA

