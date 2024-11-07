Narin Güran Cinayeti Davasında İlk Duruşma

Güncel

HABER: AHMET ÜN/ KAMERA: İSMET MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma bugün görülecek. Duruşmayı takip etmek için Diyarbakır'a giden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yaptı. Kaya, "Bu vahşetin tüm sorumluları sonuna kadar en ağır cezalarla cezalandırılana kadar, en önemlisi de kamu vicdanı rahatlatılana kadar, Türkiye kamuoyunun vicdanı rahatlatılana kadar bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz, Diyarbakır'da olmaya devam edeceğiz" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması bugün yapılacak. Duruşma öncesinde Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yapan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, şunları kaydetti:

"Narin'in aile fertlerinden hiçbirisinin şikayetçi olmadığını tespit ettik"

"CHP olarak Diyarbakır Adliyesi'ndeyiz. CHP Kadın Kolları olarak Narin'in kaybolduğu ilk günden itibaren yetkin avukatlarımızla süreci Diyarbakır'da takip ediyoruz. Soruşturma dosyasını hukukçu MYK üyelerimizle incelediğimizde, süreci başından bu yana etkin bir soruşturma süreci yürütülmediğini maalesef tespit etmiş bulunmaktayız. Bunun sonucu olarak da iddianamede kamuoyunun bildiğiden hariç hiçbir bilgi olmadığını da üzülerek gördük. Savcıların hazırladığı iddianameyi incelediğimizde, şikayetçi olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sadece Diyarbakır Baro Başkanlığı haricinde Narin'in aile fertlerinden hiçbirinin şikayetçi olmadığını tespit ettik.

Buradan anlıyoruz ki, Narin'in haklarını cesurca arayacak hiçbir aile ferdi maalesef yok. Zaten bu anda bu dosya nedeniyle aile fertlerinden üç kişinin tutuklu olması da bize bunu net bir şekilde gösteriyor. Narin'in annesi yok, babası yok, kardeşi yok, ailesi yok. Ama nedenini halen bilmediğimiz bir cinayete Narin kurban gitmiş durumda. Narin'imiz sahipsiz değil. CHP, en yakınları tarafından şiddete maruz kalan, katledilen, istismara uğrayan tüm çocukların haklarını kormak için bugün burada olduğu gibi her zaman onların haklarının teminatı olacaktır.

"Bu halkın vicdanı susmayacak"

Biliyorsunuz bütün bir köy sustu. Ama biliniz ki CHP susmayacak. Bu halkın vicdanı susmayacak. Halkın vicdanı susmadığı için bugün Narin cinayeti Türkiye kamuoyu tarafından dikkatle, hassasiyetle takip ediliyor. Birazdan duruşma başlayacak. Biz Narin için 'adalet' diyeceğiz, demeye devam edeceğiz. Bu vahşetin tüm sorumlularının sonuna kadar, en ağır cezalarla cezalandırılana kadar, en önemlisi de kamu vicdanı rahatlatılana kadar, Türkiye kamuoyunun vicdanı rahatlatılana kadar bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz, Diyarbakır'da olmaya devam edeceğiz.

"Buradan çıkacak kararlar, Narinlerimizi koruyacak"

Buradan çıkacak kararların, Narinlerimizi koruyacak, çocuğa şiddet vakalarını önleyecek emsal bir karar olması için çabalayacağız. Biz, çocuklarımızın isimlerinin mahkeme salonlarında anılmasını istemiyoruz artık. Tüm çocuklarımızın sağlıklı büyüyebildikleri, güvenle sokaklarda oynayabildikleri bir Türkiye hayalimiz var olana kadar mücadelemiz devam edecek. Adalete güvenmek istiyoruz. Çocuklar için, kadınlar için, kendini zayıf hissedenler için, toplumun tüm kesimleri için adaleti biz burada görmek, güvenmek, halen var olduğu görmek istiyoruz."