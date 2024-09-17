Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında Yenilikler

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde "kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanan Narin'in yengesi Hediye Güran'a savcılık sorgusunda "Salim ile cevapsız çağrılar ile mi haberleşmektesiniz" sorusu yöneltildi. Hediye Güran, "Yok öyle bir şey, ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum" dedi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından cansız bedeni 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin'in amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, cuma günü gözaltına alındı. Hediye Güran, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyedeki Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde "kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Hediye Güran, savcılığa verdiği ifadede, Narin'in kaybolduğu gün evlerine gittiğini, annesiyle bir süre sohbet ettiğini aktardı. Evine döndükten sonra, yemek yapmaya başladığını anlatan Hediye Güran, daha sonra evin terasına yatakları serdiği sırada Narin'in annesi Yüksel Güran, Narin'in evlerinde olup olmadığını sorduğunu ifade etti. Yüksel Güran'a Narini görmediğini söyleyen Hediye Güran, Narin'in kaybolduğu haberi aldıktan sonra arama çalışmalarına katıldığını öne sürdü.

"Yüksel Güran'ın evine gidiş gelişlerinde Salim Güran'ın kullandığı beyaz renkli aracı görüp görmediğinin" sorulması üzerine Hediye Güran, "Ben Salim'in kullandığı eşime ait olan aracı kesinlikle görmedim" yanıtını verdi.

"Salim Güran ile kesinlikle ilişkim yok"

Narin Güran cinayeti soruşturmasında ilk tutuklanan isim olan Narin'in amcası Salim Güran ile "ilişkisinin olup olmadığı" sorusunu yanıtlayan Hediye Güran, "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" dedi.

Hediye Güran'a, Salim Güran ile yaptığı telefon görüşmeleri de soruldu. "Salim ile aranızda herhangi bir ilişki olmadığını söylemenize rağmen telefon ve HTS kayıtlarında 26 Temmuz 2024 saat 13.22'de Salim'in sizi araması üzerine 25 saniyelik sesli görüşme gerçekleştirdiğiniz, 16 Temmuz 2024 günü saat 17.30, 17.31, 17.34 ve 17.37'de Salim Güran'ın size 4 kez cevapsız çağrı bıraktığı, 3 Ağustos 2024 günü saat 22.29'da sizin Salim Güran'a cevapsız çağrı bıraktığınız, yine Whatsapp üzerinden 10 Nisan 2024 günü sabah saat 05.40'da Salim Güran'ın size cevapsız çağrı bıraktığı ve 28 Eylül 2023 günü saat 19.08'de Salim Güran tarafından size mesaj atıldığının tespit edildiği, bu cevapsız çağrılara, Whatsapp mesaj içeriğine ve sesli görüşme kayıtlarına ilişkin diyecekleriniz nelerdir" sorusu üzerine Hediye Güran, "Cevapsız çağrılara ilişkin diyeceğim yoktur. Benim bu cevapsız çağrılardan haberim yoktur. 25 saniyelik sesli görüşme ise tam olarak hatırlayamamakla beraber Salim'in eşi Melek ile yapmış olduğumuz görüşme olduğunu düşünüyorum. Whatsapp mesaj içeriğini ise hatırlamamaktayım" savunmasını yaptı.

"Salim ile cevapsız çağrılar ile mi haberleşmektesiniz" sorusu üzerine Hediye Güran, "Yok öyle bir şey, ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Hediye Güran'a Narin'in kaybolmasından birkaç gün sonra cep telefonunu neden değiştirdiğine ilişkin soru da yöneltildi. Telefonun bozulduğunu ve bu nedenle yeni bir telefon aldığını öne süren Hediye Güran, "Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim. Benim cep telefonum bozuktu ve camı kırıktı. Eşim de bana cep telefonu aldı. Eski cep telefonumda evde bulunmaktaydı. Eski telefonumu beni almaya gelen Jandarmaya görevlilerine rızamla teslim ettim" dedi.