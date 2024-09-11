Narin Güran cinayetinde gözaltı süresi uzatıldı

Güncel

Narin Güran soruşturmasında bir tutuklama daha

Kan donduran şüphe! Sıla bebeğin annesi ve üvey babası gözaltına alındı

Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisle ilgili dehşete düşüren detay

Savcılık, Narin\'in ablası için kritik adımı attı

Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

Nilüfer, haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar\'ı ziyaret etti! İşte sağlık durumu

Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını yeniledi

Haber: AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin gözaltı süreleri bir gün daha uzatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra 8 Eylül günü cansız bedeni bulanan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül günü aralarında Narin'in annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden N.B., dün gece çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakemliği'nce "kasten öldürme suçuna iştirak etmekten" tutuklanırken, Tavşantepe mahallesi imamı jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları süren 22 şüpheli için bir gün daha ek gözaltı süresi istenildi. Şüphelilerin yarın sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.