Narin Güran cinayetinde 2 yeni gözaltı

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında bu sabah Narin'in yakınları olduğu belirtilen İ.K. ile Ş.K gözaltına alındı. 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltında olanların sayısı 3'e yükseldi. Soruşturma kapsamında geçen cuma günü "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Fuat Güran'ın eşi H.G. de gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki H.G'nin işlemleri sürüyor.

Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında, aralarında Narin'in annesi, ağabeyi ve amcalarının da olduğu 11 kişi tutuklanmıştı.