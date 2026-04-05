Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir süreç başlıyor. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak.

Narin Güran’ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne sakladığını itiraf eden Bahtiyar, daha önce “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Yargıtay, bu eylemin “nitelikli kasten öldürme suçuna yardım” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek kararı bozdu.

YENİ SUÇLAMA, DAHA AĞIR CEZA İHTİMALİ

Yargıtay’ın bozma kararıyla birlikte Bahtiyar’ın yargılandığı suçun niteliği değişti. Bu kapsamda dosya Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına hükmetti.

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, 6 Nisan’da yeniden hakim karşısına çıkacak.

AİLEYE VERİLEN CEZALAR ONANMIŞTI

Davada daha önce anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onanmıştı.

21 Ağustos 2024’te Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Olay, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.