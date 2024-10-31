Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini dere yatağına taşıdığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar'a jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde yapılan olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı.
Son Dakika › Güncel › Narin Güran'ın cesedi bulundu! - Son Dakika
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