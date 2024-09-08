Narin Güran Olayı: Ailesi Gözaltında

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GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ANNESİ, BABASI, 2 AĞABEYİ VE 3 AMCASI VAR

Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek, serbest bırakılan E.G. (18) olduğu belirtildi.

DİYARBAKIR,