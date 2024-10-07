Narin'in Kuzenlerine Psikososyal Destek

Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tavşantepe Özel Ekibi, Narin Güran'ın (8) kuzenlerinin kaygı ve korku duygularının arttığını, bazılarının okula devamsızlık yaptığını tespit etti.

Narin Güran cinayetinin işlendiği Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 7-13 yaş arası 50'ye yakın çocuğa verilen psikososyal destek hizmetine ilişkin ön raporun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesi yönünde talimat verdi.

NARİN'İN 14 KUZENİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Bu kapsamda Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Tavşantepe Özel Ekibi, köyde çalışmalarına başladı. Psikologlar ve psikolojik danışmanların görev aldığı uzman ekip, ilk olarak Narin'in kuzenleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Narin'in 18 yaş altı 14 kuzeni ile yapılan görüşmelerin ardından ilk bulgularda Narin'in kuzenlerinden bazılarının yaşanan olay nedeniyle psikolojik olumsuzluk yaşadığı belirlendi. Özellikle yaşları küçük kuzenlerde korku ve kaygı durumunun hakim olduğunu tespit eden uzmanlar, bazı çocukların toplumsal baskılardan dolayı eğitimlerine devam edemediklerini belirtti.

PSİKOLOJİK DESTEK DE VERİLDİ

Bu çocukların düzenli takiplerinin yapılması için danışmanlık tedbiri ile desteklenmelerinin önemine vurgu yapan özel ekip, kuzenlerden okula devamsızlık yapanlarla ilgili ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerini de bilgilendirdi. Bazı kuzenlerin olaydan olumsuz etkilenmesine karşın yapılan psikolojik desteklerin ardından durumlarının şu an daha iyi olduğu belirlenirken, çocukların eğitim hayatlarına devamlarının sağlanmasının normalleşme süreçlerinde etkili olacağı değerlendirilmesine yer verildi. Ekibin köydeki çalışmaları devam ederken, daha kapsamlı çalışmaların soruşturmanın tamamlanması hemen ardından başlayacağı kaydedildi.