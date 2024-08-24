Narkoçelik-34 Operasyonunda 103 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Narkoçelik-34 Operasyonunda 103 Şüpheli Yakalandı

Narkoçelik-34 Operasyonunda 103 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-34' operasyonlarında, internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüphelinin yakalandığını ve 100'ünün tutuklandığını duyurdu.

24.08.2024 09:49
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-34' operasyonlarında, internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüphelinin yakalandığını ve 100'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde; 150 ekip, 500 personel, 11 narkotik dedektör köpeği ve hava destekli unsurların katılımıyla 7 farklı adrese 'Narkoçelik-34' operasyonları düzenlendi. Narkoçelik-34 operasyonlarında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tek operasyonda 100 tutuklama ile yüzde 97 oranında başarıya ulaşıldı" dedi.

'ÜLKEMİZİ ZEHİR TACİRLERİNDEN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ'

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Eskişehir, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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