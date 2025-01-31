Narkokapan-11 Operasyonunda Uyuşturucu Yakalandı

Güncel

Yabancılar Türkiye\'ye akın etti! Akın akın ondan alıyorlar

Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğa yaptığı kan dondurdu

Yaptığı rezilliği kimse görmeyecek sandı ama kamera kayıttaydı

11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Faruk Fatih Özer tahliye edildi

Bakan Tekin çok sert konuştu: Ya kendiniz çözün ya da kapatırız

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-11" operasyonunda, 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara "şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım" diyerek, şunları kaydetti:

" Şırnak'ta düzenlenen 'Narkokapan-11' operasyonunda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. Zehir taciri 2 şüpheli yakalandı.

Bu mücadelemizde aziz milletimizin duyarlılığı ve desteği bizim için çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen takipli narkotik faaliyeti kapsamında; 375 litre sıvı metamfetamini arazide toprağa gömerek saklayan şüpheliler, düzenlenen 'Narkokapan-11' operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Ayrıca 2024 yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 4 ton 45 kilogram metamfetamin ele geçirildi."