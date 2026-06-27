Narkotik Operasyonunda 412 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 24 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 412 kg uyuşturucu madde ile 367 bin 431 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, gözaltına alınan 202 şüpheliden 122'sinin tukuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 24 ilde operasyonlar düzenlendi."

Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Tokat, Uşak ve Van'da Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlara bin 25 narkotik ve asayiş ekibi ile 6 bin 440 personel katıldı.

122 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalarda sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 412 kg uyuşturucu madde ile 367 bin 431 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 202 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 122'si tutuklandı. 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Daire Başkanlığımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."