Narlıdere Belediyesi Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ile 28 Ton Karbon Salınımını Önledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Narlıdere Belediyesi Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ile 28 Ton Karbon Salınımını Önledi

13.06.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narlıdere Belediyesi, elektrikli araçlar için kurduğu şarj istasyonları sayesinde yılbaşından bu yana 28 ton karbon salınımının önüne geçti. Bu miktar, 1400 ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon emisyonuna eşdeğer. Başkan Erman Uzun, çevre dostu uygulamalara devam edeceklerini belirtti.

(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi'nin, elektrikli araçlar için kurduğu şarj istasyonları sayesinde, yılbaşından bu yana yaklaşık 28 ton karbon salınımının önüne geçildi. Bu miktar, bin 400 ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon emisyonuna eşdeğer oldu. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Komşularımızın sağlığını koruyan, yaşam kalitesini artıran, daha temiz ve sürdürülebilir Narlıdere hedefiyle doğamıza nefes olmaya devam edeceğiz" diye konuştu

Narlıdere Belediyesi'nin doğa dostu ulaşımı teşvik etmek, ilçedeki karbon salınımını azaltmak ve sürdürülebilir kent yaşama katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği elektrikli araç şarj istasyonları, çevreye katkısıyla dikkat çekiyor. 1 Ocak 2025 tarihinden bu yana üç farklı lokasyonda bin 258 kez şarj hizmeti veren elektrikli araç şarj istasyonlarıyla şu ana kadar 31 bin 608 kWh elektrik enerjisi transferi gerçekleşti. Böylelikle, elektrikli araçlarla yaklaşık 186 bin kilometre emisyonsuz yol kat edilmiş oldu. Yapılan hesaplamalara göre, Narlıdere Belediyesi'nin şarj istasyonlarında araçlarını şarj eden araçlar sayesinde 28 ton karbon salınımının önüne geçildi. Bu oranla birlikte, bin 400 ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon miktarına eş değer katkı sağlandı.

Narlıdere'mizi geleceğe hazırlıyoruz

Narlıdere Belediyesi olarak vatandaşlardan gelen talebe göre elektrikli araç şarj istasyonu altyapısını daha da genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektrikli araçlara yönelim hızla artıyor. Elektrikli araç sayısı her geçen gün artarken bizde gerekli adımları atıyor, 'temiz, yeşil ve sessiz Narlıdere' hedefiyle ilçemizi şimdiden geleceğe hazırlıyoruz. Şu anda üç noktada hizmet veren elektrikli araç şarj istasyonlarını talebe göre artırmayı planlıyoruz" dedi.

Doğamıza nefes olmaya devam edeceğiz

Başkan Erman Uzun, kendisinin de elektrikli araç tercih ettiğini söyleyerek, "Karbon ayak izinde yapacağımız her birim azalmanın çevremize, sağlığımıza ve ekonomimize olumlu katkı sağlayacağını unutmamamız gerekiyor. Narlıdere Belediyesi olarak biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Önümüzdeki dönemde araç şarj istasyonu altyapısını daha da genişletmeyi, akıllı enerji sistemleriyle verimliliği artırmayı ve çevre dostu uygulamalarımızı kent geneline yaymayı hedefliyoruz. Komşularımızın sağlığını koruyan, yaşam kalitesini artıran, daha temiz ve sürdürülebilir Narlıdere hedefiyle doğamıza nefes olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Üç ayrı lokasyonda hizmet veriyor

Narlıdere Belediyesi'nin 2024 yılı sonunda hizmete aldığı elektrikli araç şarj istasyonları, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi, Limanreis Mahallesi Muhtarlığı yanı ve Yenikale Mahallesi Çeltek Sokak'ta yer alıyor. Üç ayrı lokasyonda hizmet veren elektrikli araç şarj istasyonları, akıllı telefonlara yüklenen uygulama üzerinden kullanılıyor. Araçlarını şarj eden vatandaşlar uygulama üzerinden şarj durumunu kontrol edebiliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Erman Uzun, Narlıdere, Sağlık, Güncel, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narlıdere Belediyesi Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ile 28 Ton Karbon Salınımını Önledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı yeni takımının başına Galatasaray’ın eski hocasını getirdi Acun Ilıcalı yeni takımının başına Galatasaray'ın eski hocasını getirdi
3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi 3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Justin Bieber’ın davranışları endişe yarattı Vasilik gündemde Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde
Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
Acılar ailenin peşini bırakmadı Katledilen çocukların ablası keneden öldü Acılar ailenin peşini bırakmadı! Katledilen çocukların ablası keneden öldü
Güney Afrika’da sel felaketinde ölü sayısı 57’ye yükseldi Güney Afrika'da sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi
Tüm dünya Galatasaray’ı konuşuyor İşte Sane transferinin yankıları Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

11:40
Ortadoğu’da savaş çanları İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
11:06
İsrail, saldırıdan önce Tahran’ın yakınlarına drone üssü kurmuş
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş
10:51
İran’dan intikam mesajı Kırmızı bayrak göndere çekildi
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi
08:11
İran’dan İsrail’e misilleme 100’den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
07:01
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü
17:24
Galatasaray transferde durmak bilmiyor Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
17:17
Eşi İstanbul’dan fotoğraf paylaştı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha an meselesi
Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi
16:51
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
16:48
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
16:43
’İntihar’ ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
'İntihar' ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
16:42
Fenerbahçe’nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
Fenerbahçe'nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
16:13
Ghezzal’dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Ghezzal'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
16:07
Romantik tatil kabusa döndü Berfu ve Eser Yenenler Paris’te dolandırıldı
Romantik tatil kabusa döndü! Berfu ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı
16:04
Eve birlikte gelmişler Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Eve birlikte gelmişler! Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 12:24:53. #7.13#
SON DAKİKA: Narlıdere Belediyesi Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ile 28 Ton Karbon Salınımını Önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.