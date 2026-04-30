Narlıdere'de 3. Yaş Üniversitesi'nin Açılmasına Yönelik Protokol İmzalandı

30.04.2026 10:46  Güncelleme: 11:39
(İZMİR) - Yaş almış bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyecek "Narlıdere Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi"nin açılmasına yönelik protokol imzalandı. Belediye Başkanı Erman Uzun, "Yaş almış büyüklerimizin ekonomik veya başka sebeplerle sıklıkla karşılaştıkları sosyal izolasyonu ve yalnızlığı en aza indirmek istiyoruz" dedi.

Narlıdere'de 3. Yaş Üniversitesi'nin açılmasına yönelik protokole imzayı, Başkan Uzun ve Ege Geriatri Derneği Başkanı Psk. Mevlüt Ülgen birlikte attı. 2016 yılında Prof. Dr. Sevnaz Şahin'in kuruculuğu ve yürütücülüğünde başlatılan proje ile ilçede yaşayan yaş almış vatandaşların yaşam kalitesini artıracak ve sosyal entegrasyonunu güçlendirecek çalışmalar gerçekleştirilecek.

Yoğun bir katılıma sahne olan protokol töreninde konuşan Uzun, şunları söyledi:

"Bu yolculuğa katkı koymayı çok önemsiyoruz"

"Bazı kesimler yaşlılığı bir yorgunluk dönemi olarak görebilir; ama bizim medeniyetimiz yaşlılığı bir 'hasat mevsimi' olarak tarif eder. Bizler, çok kıymetli büyüklerimizin tecrübesine, engin bilgisine her zaman muhtacız. Sizler için Çamtepe ve Ilıca Mahallerimizde açtığımız, oldukça uygun fiyatlarla hizmet veren iki Emekliler Lokalimiz çok sevildi. Büyüklerimiz torunuyla, arkadaşlarıyla Emekliler Lokalimizde oturabiliyor; çok cüzi rakamlarla torununa, eşine dostuna bir şeyler ısmarlayıp sosyalleşebiliyor. Bu tesisler bize gösterdi ki büyüklerimizin dört duvar arasına sıkışmaya değil; dostluğu, dayanışmayı ve hayata aktif bir şekilde katılmayı istiyor. Yaş almış büyüklerimizin ekonomik veya başka sebeplerle sıklıkla karşılaştıkları sosyal izolasyonu ve yalnızlığı en aza indirmek istiyoruz. Bu sebeple, Narlıdere Belediyesi olarak, ülkemizin ve İzmir'imizin 3. Yaş Üniversitesi yolculuğuna bizde katkı koymayı çok önemsiyoruz. Bu güzel çalışmaya imza atan Ege Geriatri Derneğimize, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze, kıymetli hocalarımıza ve bu anlamlı projeye katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Narlıdere'mize, kıymetli büyüklerimize hayırlı, uğurlu olsun."

Ege Geriatri Derneği Başkanı Psk. Mevlüt Ülgen ise "Bu projenin Narlıdere'de de başlamasına vesile olan Narlıdere Belediye Başkanımız Sayın Erman Uzun'a ve Narlıdere Belediyesi Ailesine teşekkür ediyorum. Bu proje ile aktif ve sağlıklı yaşlanmayı sağlamak, onların sosyal hayata katılımını artırmak, kuşaklar arası iletişimi güçlendirmek, bir özne olarak yaşamın her alanında var olmalarını hedefliyoruz. Unutulmasın ki yaş almış bireylerimiz bugünleri kuranlardır. Onlar bir yük değil, bu değerleri yaratan insanlardır. Bu sürece gönüllü olarak katkı koyan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Panel de gerçekleştirildi

Narlıdere Belediyes,i 3. Yaş Üniversitesi protokolünün ardından alanında uzman isimlerin katılımıyla "Aktif ve Sağlıklı Yaş Alma Paneli" gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Reyhan Uçku'nun yaptığı "Aktif,ve Sağlıklı Yaş Alma, 3. Yaş Üniversitesi" panelinde, Prof. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk, aktif ve sağlıklı yaşlanma üzerine sunum yaparken, Doç. Dr. Özlem Miman ise katılımcılara sağlıklı beslenmenin önemini anlattı. Prof. Dr. Serkan Bakırhan'ın fiziksel aktive ve egzersizin yaşlılık dönemlerinde nasıl yapılması gerektiğini paylaştığı panel, 3. Yaş Üniversitesi Eğitimcisi Osman Nuri Tartılacı'nın bilgi ve deneyim paylaşımı ile sona erdi.

