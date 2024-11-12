Narlıdere'de Kent Lokantası ve Emekliler Lokali Açılıyor - Son Dakika
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Narlıdere'de Kent Lokantası ve Emekliler Lokali Açılıyor

Narlıdere Belediyesi, 15 Kasım'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in katılımıyla Kent Lokantası ve Emekliler Lokali'ni açacak. Lokantada sağlıklı ve uygun fiyatlı yemekler sunulacak, ihtiyaç sahipleri için askıda yemek uygulaması da hayata geçirilecek.

12.11.2024 14:44  Güncelleme: 16:19
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(İZMİR)- Narlıdere Belediyesi Kent Lokantası ve Emekliler Lokali, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in katılımıyla 15 Kasım'da açılacak.

Narlıdere Belediyesi, 15 Kasım Cuma günü iki açılış gerçekleştirecek. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'un seçim vaatleri arasında yer alan Kent Lokantası ve Emekliler Lokali, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in katılımıyla hizmete açılacak. Çamtepe Mahallesi Barış Sokak'ta ilçeye kazandırılan Kent Lokantası'nın açılışı saat 12.30'da, Çamtepe Mahallesi Asım Bezirci Parkı'nda hayata geçirilen Emekliler Lokali açılışı 13.30'da gerçekleşecek.

Uygun fiyata sağlıklı gıda

Narlıdere Belediyesi Kent Lokantası ile vatandaşlar sağlıklı ve kaliteli gıdaya uygun fiyata erişebilecek. Çamtepe Mahallesi Barış Sokak'ta yer alan Narlıdere Belediyesi Kent Lokantası'nda günlük 4 çeşit yemek servis edilecek, ekmek ve su ise ücretsiz olacak. Toplam 100 metrekare alana sahip olan Narlıdere Belediyesi Kent Lokantası, hafta içi her gün 7'den 70'e tüm Narlıderelilere hizmet verecek.

Askıda yemek uygulaması

Kent Lokantası bünyesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için de askıda yemek uygulaması hayata geçirilecek. Askıda yemek uygulamasına katılmak isteyen vatandaşların yapacağı katkılarla, ihtiyaç sahibi vatandaşlar Kent Lokantası'ndan ücretsiz faydalanabilecek.

Bütçe dostu sosyal tesis

Çamtepe Mahallesi Asım Bezirci Parkı'nda açık ve kapalı olmak üzere toplam 300 metrekare alana sahip olan Narlıdere Belediyesi Emekliler Lokali, bütçe dostu fiyatlarla hizmet verecek. Emekliler Lokali'nde sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra; tatlı çeşitleri, soğuk sandviç, gevrek, boyoz gibi ürünler de yer alacak.

Başkan Uzun'dan davet

Narlıdere Belediyesi'nin öz gücüyle ilçeye kazandırılan Kent Lokantası ve Emekliler Lokali'nin açılışına dair açıklamalarda bulunan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, göreve gelmeden önce vaat ettiği projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Türkiye'de derinleşen yoksulluk ile birlikte toplumun büyük bölümünün açlık sınırı altında yaşadığına dikkat çeken Başkan Erman Uzun, sosyal adaletin öneminin her geçen gün daha da anlaşıldığını vurguladı. Açılışa tüm Narlıderelileri davet eden Başkan Uzun, "Seçim sürecinde söz verdiğimiz gibi Kent Lokantamızı ve Emekliler Lokalimizi 15 Kasım'da komşularımızın hizmetine açıyoruz. Narlıdere'mize kazandırdığımız Kent Lokantamız ve Emekliler Lokalimiz ile birlikte bir nebze de olsun sosyal adalete katkı sağlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız Kent Lokantamızda sağlıklı ve kaliteli gıdaya uygun fiyata erişebilecek, emeklilerimiz de bütçelerini yormadan Emekliler Lokalimizde sosyalleşebilecek. Üstlendiğimiz görevin ve sahip olduğumuz sorumluluğun bilincinde olarak hizmet rotamızda her daim vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini gözeteceğiz. Açılışımıza tüm komşularımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narlıdere'de Kent Lokantası ve Emekliler Lokali Açılıyor - Son Dakika

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