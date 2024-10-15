Narlıdere'de Kış Hazırlığı: Park ve Bahçelerde Temizlik Seferberliği

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(İZMİR)- Narlıdere Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi öncesinde ilçe genelindeki park ve bahçelerde temizlik ve bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Narlıdere'de parklar kış mevsimine hazırlanıyor. Narlıdere Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi öncesi parklarda temizlik seferberliğini sürdürüyor. Narlıdere'nin dört bir yanında yapılan çalışmalarda park ve bahçe alanlarında genel temizliğin yanı sıra budama, çim biçme, bitki sökümü ve dikimi faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Kış mevsimine hazırlanıyor

Belediye ekiplerinin, ilçe genelindeki park ve bahçelerin daha temiz ve bakımlı olması için büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Kış mevsimi öncesinde çalışmaların tüm mahallelerde tamamlanması hedefleniyor.

"Var gücümüzle çalışıyoruz"

Daha temiz ve yaşanılabilir bir Narlıdere için çalıştıklarını kaydeden Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Yeşil alanlarımızın kıymetini biliyoruz. Park ve bahçelerimizin daha temiz ve bakımlı olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve gelmeden önce söz verdiğimiz gibi komşularımız için daha yaşanılabilir bir Narlıdere yaratma hedefimiz doğrultusunda azimle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.