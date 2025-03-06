Narlıdere'de Uygun Fiyatlı Kahve Kioskları Geliyor - Son Dakika
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Narlıdere'de Uygun Fiyatlı Kahve Kioskları Geliyor

Narlıdere Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde Sahilevleri'nde uygun fiyatlı ve kaliteli kahveler sunacak Narista mobil kahve kiosklarının ilkini hayata geçiriyor. Başkan Erman Uzun, projelerin sosyal yaşama katkı sağlayacağını ve vatandaşlar için yeni buluşma noktaları oluşturacağını belirtti.

06.03.2025 13:59
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(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi, uygun fiyatlı ve kaliteli kahveleriyle hizmet verecek Narista mobil kahve kiosklarının ilkini çok yakında Sahilevleri'nde hizmete sunacak. Başkan Erman Uzun, "Narista kahve kiosklarımızın hem lezzetli ürünleri hem de ekonomik fiyat politikasıyla komşularımızın çok beğenisini kazanacağını düşünüyoruz. Ramazan Bayramı gelmeden, bayram hediyesi olarak kahve kiosklarımızın ilkini Sahilevleri'nde komşularımızla buluşturacağız" diye konuştu.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, ilçe sakinlerinin talep ve önerileri doğrultusunda hayata geçirilecek proje ve çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

Narlıdere Belediyesi'nin Sahilevleri'nde ilkini hayata geçireceği Narista Kahve kiosklarının koyulacağı alanda incelemelerde bulunan Başkan Erman Uzun, Tarihi Yukarıköy'deki Hızır Dede Parkı'nda yapılması planlanan üretici satış standlarının bulunacağı alanı da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. İnceleme ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Erman Uzun, ilçe sakinlerinden gelen talep ve önerileri de dinledi.

Narista kahve kiosklarının ilki Sahilevleri'ne

İlçenin sosyal yaşamına katkı sağlayacak proje ve çalışmaları bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Erman Uzun, "Hem vatandaşlarımızın bütçesini düşünen hem de yerel üreticilere destek olacak yeni sosyal alanları komşularımızla buluşturmak için gün sayıyoruz. Özellikle gençler ve tüm vatandaşlarımız için yeni bir buluşma noktası olacak Narista mobil kahve kiosklarımızın ilkini Sahilevleri'nde komşularımızın hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleriyle hizmet verecek Narista mobil büfelerimizin hem lezzetli kahveleri hem de ekonomik fiyat politikasıyla komşularımızın beğenisini kazanacağını düşünüyoruz. Ramazan Bayramı gelmeden, bayram hediyesi olarak kahve kiosklarımızın ilkini Sahilevleri'nde komşularımızla buluşturacağız" dedi.

Yukarıköy'e üretici stant alanı kurulacak

Ayrıca, Tarihi Yukarıköy'de yer alan Hızır Dede Parkı'nda üretici satış stantları kurmayı planladıklarını söyleyen Başkan Erman Uzun, "Yukarıköy'ün sıcak köy havasını koruyarak, yerel üreticilerimizin emeklerini sergileyebileceği, ziyaretçilerin ise keyifle vakit geçirebileceği bir sosyal yaşam alanını bölgeye kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Çalışmamızla bölgedeki sosyal hayatı canlandıracak ve üreticilerimize destek olacağız. Narlıdere'nin dayanışma ve paylaşım ruhunu hep birlikte büyütmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narlıdere'de Uygun Fiyatlı Kahve Kioskları Geliyor - Son Dakika

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