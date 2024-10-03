NASA, Asteroid 2024 PT5'i Takibe Alacak - Son Dakika
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NASA, Asteroid 2024 PT5'i Takibe Alacak

NASA, Ocak 2025'te Dünya yakınından geçecek 2024 PT5 asteroidini izlemek için hazırlık yapıyor.

03.10.2024 12:53
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LOS ANGELES, 3 Ekim (Xinhua) -- NASA, Ocak 2025'te Dünya'nın yakınından geçecek Asteroid 2024 PT5'i takibe alacak.

NASA, Goldstone Güneş Sistemi Radarı'nı kullanarak, Dünya'ya Ay'ın beş katı uzaklıkta olacak asteroidi bir sonraki geçişi sırasında izlemeyi planlıyor. NASA'ya göre asteroit daha sonra Güneş etrafındaki yörüngesine devam ederek Dünya'nın çevresinden ayrılacak.

NASA, yaklaşık 10 metre genişliğinde olduğu tahmin edilen asteroidin Dünya için bir tehlike oluşturmadığını bildirdi.

Dünya'ya yakın geçen ve 2024 PT5 diye adlandırılan küçük asteroit ilk kez 7 Ağustos 2024'te Hawai Üniversitesi'nin Asteroit Karasal Etki Son Uyarı Sistemi'nin Güney Afrika'daki teleskobu Sutherland tarafından gözlemlendi.

NASA bilim insanları 2024 PT5'in uzun zaman önce bir asteroit çarpması sonucu Ay'ın yüzeyinden kopan büyük bir kaya parçası olabileceği görüşünde.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel NASA, Asteroid 2024 PT5'i Takibe Alacak - Son Dakika

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