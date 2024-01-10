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NASA, Artemis Misyonu'nda Ay'a astronot gönderilmesini 2026'ya erteledi - Son Dakika
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NASA, Artemis Misyonu'nda Ay'a astronot gönderilmesini 2026'ya erteledi

NASA, Artemis Misyonu'nda Ay'a astronot gönderilmesini 2026'ya ertelediğini açıkladı. Güvenlik endişeleri ve teknik sorunlar nedeniyle mürettebatın aya inişi gecikti. Bu değişiklik, ekiplere zorlukları aşmak için daha fazla zaman sağlayacak.

NASA, Artemis Misyonu\'nda Ay\'a astronot gönderilmesini 2026\'ya erteledi
10.01.2024 - 02:01,
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CAPE ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bilimsel incelemelerde bulunmak üzere Ay'a astronot gönderilmesini öngören Artemis Misyonu'nda, mürettebatın Ay'a inişinin 2026'ya ertelendiğini bildirdi.

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda astronotların aya inişinin Eylül 2026'ya ertelendiği bilgisi verildi.

Projenin tarihindeki değişikliğin başlıca nedenini "mürettebat güvenliği" olduğu vurgulanan açıklamada, ekiplerin tüm zorlukları titizlikle ele aldığı ifade edildi.

NASA Başkanı Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Güvenlik bizim en önemli önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Nelson, söz konusu gecikmelerin Artemis ekiplerine zorlukları aşmak için daha fazla zaman kazandıracağını kaydetti.

Artemis Misyonu bağlamında Ay'a bilimsel incelemelerde bulunmak üzere 4 astronot gönderilmesi planlanıyor.

ABD, aynı program çerçevesinde Ay'da kalıcı bir üs kurulması ve Ay'ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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