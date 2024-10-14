NASA, Europa'yı Keşfetmek İçin Uzay Aracı Fırlattı - Son Dakika
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NASA, Europa'yı Keşfetmek İçin Uzay Aracı Fırlattı

NASA, Europa Clipper uzay aracını Jüpiter'in Europa uydusunu keşfetmek için fırlattı.

14.10.2024 21:46
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NEW ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Jüpiter'in uydusu Europa'yı keşfetmek ve buzla kaplı uyduda yaşam olup olmadığını araştırmak için bir uzay aracı fırlattı.

NASA'nın, Space X'e ait Falcon Heavy roketiyle Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlattığı uzay aracı, Europa'nın yer kabuğunun altında, donmuş bir okyanusun varlığı ve burada yaşama dair izler barındırıp barındırmadığını araştıracak.

Uzay ajansının paylaştığı bilgilere göre, Europa Clipper isimli aracın Jüpiteri'n yörüngesine girmesi 2030 yılının nisan ayında gerçekleşecek.

Europa Clipper'in, 5,2 milyar dolara mal olacak proje kapsamında, Jüpiter'in uydusunda var olduğu öngörülen yeraltı okyanusunda yapacağı keşiflerle, yaşamı desteklemek için gereken temel bileşenlerin, doğru kimyasal elementlerin ve yaşam için bir enerji kaynağının olup olmadığı anlaşılacak.

Jüpiter'in buzla kaplı uydusu Europa'nın, Dünya'nın uydusuyla aynı büyüklükte olduğu, bununla birlikte, dünyadaki okyanusların toplamının iki katı su içeren bir yeraltı okyanusunu barındırdığına inanılıyor.

Fırlatma, Milton Kasırgası yüzünden ertelenmişti

NASA'nın normal şartlarda geçen hafta planladığı düşündüğü Europa Clipper'in fılartılması, Florida'da etkili olan Milton Kasırgası yüzünden ertelenmişti.

Kasırga'nın Florida'yı terk ederek tekrar Atlas Okyanusu'na yönelmesinin ardından uçuşun bugün gerçekleşmesinin önünde bir engel kalmadığı bildirilmişti.

NASA uzay aracının Europa uydusundaki görevinin en az üç yıl sürmesi, duruma bağlı olarak uzatılması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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