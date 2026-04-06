Artemis II Astronotları Ay'ın Çekim Alanına Girdi, Tarihi Rekor Kırılacak

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Artemis II görevindeki 4 astronot, Ay'ın çekim alanına girdi. Astronotlar, Ay'ın uzak tarafından geçerek dünyadan en fazla uzaklaşan insanlar olacaklar. Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 1 Nisan'da fırlatılan Orion uzay aracı yolculuğunu sürdürüyor.

NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen, Ay'ın karanlık yüzeyinin yaklaşık 6 bin 400 kilometre üzerinden gözlem yapacak. Pazartesiyi salıya bağlayan gece TSİ 02.05'te dünyadan yaklaşık 252 bin 757 mil uzaklığa ulaşarak Apollo 13'ün rekorunu 4 bin mil aşacaklar. Bu, görevin en önemli aşamasını oluşturuyor.

Uçuş sırasında Ay'a yakın geçiş nedeniyle iletişim kesikliği yaşanması bekleniyor. Astronotlar, altı saatlik gözlem sırasında Ay'ın detaylı fotoğraflarını çekecek ve Dünya'nın nadir görüntülerini yakalayacak. NASA, Artemis II'nin ardından 2028'de Artemis III ile insanları yeniden Ay'a indirmeyi planlıyor, bu da Mars görevleri için hazırlık olacak. Artemis programı, Çin ile uzay yarışını temsil ediyor ve 2022'de Artemis I görevi ile mürettebatsız test uçuşu gerçekleştirilmişti.