NASA'nın Artemis II Görevi Başarıyla Sonuçlandı
NASA'nın Artemis II Görevi Başarıyla Sonuçlandı

11.04.2026 04:14
Orion kapsülü, Ay'a yapılan 50 yıl sonra ilk insanlı görev sonrası Dünya'ya döndü.

NEW ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a gönderdiği ilk insanlı uzay aracı, sorunsuz şekilde Dünya'ya dönüş yaptı.

Artemis II görevini başarıyla tamamlayan Orion kapsülü, ABD doğu yakası yerel saatiyle 20: 07'de (Türkiye saatiyle 03: 07'de), California eyaletinin açıklarındaki Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı.

Orion kapsülü, komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen'den oluşan mürettebatıyla, gezegenimizden şimdiye kadar katettiği en uzak mesafe rekorunu (yaklaşık 407 bin kilometre) kırdıktan sonra dakikası dakikasına öngörülen vakitte, okyanus sularıyla buluştu.

Saatte 30 kilometre hızla okyanusa iniş yapan kapsülün soğuması beklenirken, yardım ekipleri botlarla kapsüle yanaştı ve inişi tamamlayan astronotlarla irtibat sağlandı.

Artemis II mürettebatı, Dünya ve Ay çevresinde yaptıkları 10 günlük görev uçuşunda 1 milyon 118 bin kilometreye yakın bir mesafe katetti.

Toplam 4 astronottan oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test etti, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüledi ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştırdı.

NASA'nın Artemis II misyonu ekibi, Ay yüzeyine inmese de en yakın ve net Ay fotoğraflarını çekmeyi başardı ve bu görev, Ay'a inişin hedeflendiği Artemis III misyonuna hazırlık adımı olarak önemli bir misyon gerçekleştirdi.

Artemis II astronotları, Ay'ın daha önce insan gözüyle görülmemiş kısımlarını ilk defa gören ve görüntüleyen ilk ekip olarak tarihe geçti.

Orion kapsülü, Artemis II misyonu kapsamında Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden 1 Nisan'da fırlatılmıştı.

İnişten sonraki iki saat içinde mürettebat, uzay aracından çıkarılarak helikopterlerle USS John P. Murtha gemisine taşınacak ve orada tıbbi incelemeye tabi tutulacak.

Kaynak: AA

