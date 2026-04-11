NASA'nın Artemis II Görevi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
NASA'nın Artemis II Görevi Başarıyla Tamamlandı

11.04.2026 09:58
Artemis II astronotları, Ay'a insanlı uçuşlarını tamamlayarak Dünya'ya döndü ve tarihi bir başarı elde etti.

(ANKARA) - NASA'nın Artemis II görevi kapsamında Ay'a yarım yüzyılı aşkın süre sonra yapılan ilk insanlı uçuşu tamamlayan dört astronot, yaklaşık 10 gün süren yolculuklarının ardından Dünya'ya döndü. Ay'ın etrafında dolaşma görevini başarıyla tamamlayan ekip, NASA'nın Ay'a sürekli üs kurma planında kritik bir eşiği geride bıraktı.

NASA'nın Artemis II uçuşundaki dört kişilik ekip, Pasifik Okyanusu'na başarılı iniş yaparak Dünya'ya döndü. NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansı astronotu Jeremy Hansen'i taşıyan Orion kapsülünün yolculuğu 10 gün sürdü.

Kaliforniya açıklarına yerel saatle 17.07'de suya iniş yapan mürettebat, ABD ordusu ve NASA'dan ortak kurtarma ekibi tarafından kapsülden çıkarılarak ilk sağlık kontrolleri için USS John P. Murtha gemisine nakledildi. Yaklaşık 1,2 milyon kilometre yol kat eden ekip, Apollo 13'ün 1970'te kırdığı mesafe rekorunu geçmiş oldu.

NASA yöneticisi Jared Isaacman, ekibi "tarihi bir başarı" sözleriyle karşılarken, görevin ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ve ABD Kongresi'nin sağladığı siyasi destek ve bütçe sayesinde hayata geçtiğini vurguladı. Artemis II, gelecekte Ay yüzeyine iniş yapacak Artemis III ve Ay'da sürekli bir üs kurma planlarının önünü açan en kritik testlerden biri olarak görülüyor.

NASA, mürettebatın Orion kapsülünde hayat destek sistemlerini, acil durum prosedürlerini, uzay giysilerini ve manuel uçuş kabiliyetlerini sınayarak uzayda uzun süreli insanlı görevler için hayati veriler topladığını belirtti. Ayrıca mikro yerçekimi ve derin uzay radyasyonunun insan dokusu üzerindeki etkilerini inceleyen deneylerle, hem Ay'da hem de ileride Mars'ta kurulacak üslerin tıbbi altyapısı için kritik sağlık verileri de elde edildi.

4 Nisan'da Ay'a yakın noktalardan geçişinde mürettebat, Ay yüzeyinin yüksek çözünürlüklü 7 binden fazla fotoğrafını çekti. Ay'ın karanlık tarafında meteor çarpma parlamalarını gözlemledi. Ekip, Ay'ın aydınlık ile karanlık kısmını ayıran "terminatör" çizgisinde ve 2028'de astronotların ayak basmayı planlandığı Ay'ın güney kutbundaki zorlu aydınlatma koşullarını şimdiden simüle etmiş oldu.

NASA, gelecek yıl Orion'u ticari Ay iniş araçlarıyla entegre etmeyi, ardından da "Ay'a dön ve kal" vizyonu kapsamında kalıcı Ay üssü kurarak, Mars yolculuğunun temelini atmayı planlıyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel NASA'nın Artemis II Görevi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: NASA'nın Artemis II Görevi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
