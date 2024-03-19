NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 30. ticari ikmal hizmetleri misyonunu fırlatmayı planlıyor

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LOS ANGELES, 19 Mart (Xinhua) -- NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 30. ticari ikmal hizmetleri misyonunu Perşembe günü fırlatmayı planlıyor.

NASA tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, fırlatmanın Perşembe günü ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Doğu Saati ile 16.55'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

SpaceX'e ait Dragon uzay aracı, uluslararası mürettebata yeni bilimsel araştırmalar, gıda, malzeme ve ekipman ulaştıracak.

NASA'nın verdiği bilgilere göre, NASA ve ortakları bu misyonla uzayda bitki metabolizması konulu çalışmalar ve serbest uçan Astrobee robotlarına üç boyutlu haritalama yetenekleri kazandıracak bir dizi yeni sensör gönderecek.

NASA açıklamasında, uzay aracının yörüngedeki yerleşkeye bağlı olarak yaklaşık bir ay geçireceği, daha sonra araştırma verileri ve yüklerle birlikte Florida kıyılarına inerek Dünya'ya dönüş yapacağı belirtildi.