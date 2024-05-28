NASA, Venüs'te 1990'larda faaliyete geçen iki volkan tespit etti

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LOS ANGELES, 28 Mayıs (Xinhua) -- NASA'nın Magellan görevinin verilerini analiz eden bilim insanları, Venüs gezegeninde 1990'ların başında faaliyete geçen iki volkan tespit etti.

NASA Pazartesi günü yaptığı açıklamada, NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Tahrik Laboratuvarı tarafından yönetilen Magellan görevinin, 1990 ile 1992 yılları arasında Venüs yüzeyinin yüzde 98'inin haritasını çıkardığını ve elde edilen görüntülerin Venüs'ün bugüne kadar elde edilen en ayrıntılı görüntüleri olduğunu hatırlattı.

Son keşif, Venüs'ün ekvatoru yakınlarındaki Maat Mons yanardağıyla bağlantılı bir volkan ağzında değişiklik olduğunu ortaya koyan Magellan'ın sentetik açıklıklı radarındaki görüntülerin 2023 yılında gerçekleşen tarihi keşfine dayanıyor. Radar görüntüleri, gezegende yakın tarihli bir volkanik patlama meydana geldiğinin ilk doğrudan kanıtı oldu.

Magellan'ın zaman içindeki radar görüntülerini karşılaştıran araştırmacılar, Venüs'te yeraltından gelen erimiş kayaların akarak volkan ağzı kraterini doldurması ve volkan ağzının yamaçlarından dökülmesinin yol açtığı değişiklikleri tespit etti.

1989 yılında fırlatılan Magellan, Venüs'ün tüm yüzeyinin görüntülerini çeken ve gezegen hakkında birçok keşfe imza atan ilk uzay aracı oldu. Araç, 1994 yılında Venüs'ün atmosferine girip yanarken bile veri toplamaya devam ediyordu.

Bilim insanları, bir gezegenin iç kısmının kabuğu nasıl şekillendirip gezegenin evrimini yönlendirdiğini ve yaşanabilirliği nasıl etkilediğini anlamak için aktif volkanları inceliyor. NASA'ya göre, Venüs'teki yakın zamanlı volkanik faaliyetin keşfi, gezegenin tarihi ve neden Dünya'nınkinden faklı bir evrimsel yol izlediği hakkında değerli ipuçları sunuyor.