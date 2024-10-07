Nasıroğlu, Hasankeyf Yolu İncelemelerinde Bulundu

Güncel

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman- Hasankeyf kara yolunun 6,6 kilometrelik bölümünde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Beraberinde AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile söz konusu yolda devam eden çalışmaları inceleyen Milletvekili Nasıroğlu, duble yolun tamamlanmasıyla şehir merkezine ulaşımın rahatlayacağını ve bölünmüş yolla sağlıklı ulaşımın sağlanacağını söyledi.

Nasıroğlu, yüklenici firma yetkililerine teşekkür etti.