Nasıroğlu\'ndan Sağlık Ziyareti

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Murat Solmaz'ı ziyaret etti.

Nasıroğlu ile Solmaz makamda bir süre görüştü.

Solmaz, Nasıroğlu'na kentte sağlık alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Nasıroğlu, Batmanlıların daha nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Kentin her alanda gelişmesi için gayret gösterdiklerini dile getiren Nasıroğlu, "Sağlık, en öncelikli konularımızdan biri. İl Sağlık Müdürü'müzle koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.