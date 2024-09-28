Nasrallah Hava Saldırısında Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nasrallah Hava Saldırısında Öldürüldü

Nasrallah Hava Saldırısında Öldürüldü

İsrail, Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü hava saldırısında 80 bomba kullanıldığını bildirdi.

28.09.2024 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında öldürülmesinin ardından, isimlerinin gizli tutulması şartıyla ABD basınına konuşan İsrailli yetkililer saldırı hakkında yeni detaylar paylaştı. Buna göre, Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği saldırıda 80'in üzerinde bomba kullanıldı. İsrailli yetkililere göre Hizbullah, Nasrallah ve üst düzey Hizbullah askeri komutanı Ali Karaki'nin naaşlarını sabah saatlerinde bulup tespit etti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve bir grup üst düzey Hizbullah üyesi İsrail tarafından düzenlenen saldırılar sonucunda öldürüldü. İsrail tarafından yapılan açıklamalara göre saldırılarda ölen diğer üyeler arasında Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki ve füze birliği komutanı Muhammad Ali Ismail de yer alıyor. İsrail Ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Daniye bölgesine yönelik İsrail'in dün akşam başlattığı hava saldırılarının Hizbullah'ın "ana karargahını" hedef aldığını açıklamıştı.

İsrailli yetkililer, Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin detayları ABD basınına anlattı. The New York Times'ın, isimlerini gizli tutarak İsrailli askeri yetkililere dayandırdığı habere göre, Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği saldırıda 80'in üzerinde bomba kullanıldı. Ancak bombaların ağırlığı ve cinsi konusunda bir detay verilmedi. İsrailli yetkililere göre Hizbullah, Nasrallah ve üst düzey Hizbullah askeri komutanı Ali Karaki'nin naaşını sabah saatlerinde bulup tespit etti. Ardından Nasrallah'ın İsrail'in hava saldırılarında öldüğünü doğruladı.

Ateşkes görüşmeleri sürerken planlanmış

İddiaya göre, İsrail'in hava saldırısı İsrail hükümetinin ABD'li muhataplarıyla Lübnan'da ateşkesin sağlanması üzerine görüştüğü ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitmesinden önce planlandı.

İsrailli yetkililer, Hizbullah'ın siyasi ve sosyal işlerinde önemli bir figür olan Nasrallah'ın kuzeni Hasan Safiyeddin'in, saldırının gerçekleştiği yerde bulunmayan az sayıdaki üst düzey Hizbullah liderinden biri olduğunu ve kısa süre içinde Hizbullah'ın yeni genel sekreteri olarak duyurulabileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Hasan Nasrallah, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nasrallah Hava Saldırısında Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Cem Garipoğlu’nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu Cem Garipoğlu'nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı? Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 09:44:10. #1.13#
SON DAKİKA: Nasrallah Hava Saldırısında Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement