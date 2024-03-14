Nasrallah: İsrail, Hamas'ı ortadan kaldıramaz

BEYRUT, 14 Mart (Xinhua) -- Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, İsrail'in Refah'a girse bile Hamas'ı ortadan kaldıramayacağını belirtti.
Ramazan ayı münasebetiyle Çarşamba günü Lübnan'daki yerel al-Manar televizyon kanalında yayımlanan konuşmasında Gazze'de iktidardaki Hamas'la dayanışma sergileyen Nasrallah, İsrail'e seslenerek, "Savaşta hiçbir hedefinize ulaşamadınız. Refah operasyonu bile size zaferin kırıntısını getirmeyecek. Hamas'tan ya da direnişten kurtuluşunuz yok" dedi.
Nasrallah, İsrail'in Hamas'ı savaşın başında ortadan kaldırmak yönündeki en büyük hedefine ulaşamadığını vurguladı. Hizbullah lideri, İsrail'in yaklaşık altı aydır süren savaşın ardından arabulucular aracılığıyla Hamas ile müzakere yürüttüğünü ifade etti.
Hamas'ın tüm Filistinli gruplar adına müzakere ettiğini belirten Nasrallah, örgütün amacının sadece ateşkes değil, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak olduğunu ifade etti.
Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması ve İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.
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