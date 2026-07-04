Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 4 Sinemalarda - Son Dakika
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Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 4 Sinemalarda

04.07.2026 16:45
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Yeni animasyon filmi 24 Temmuz'da çocukları dinozorlarla dolu bir zaman yolculuğuna çıkaracak.

TRT ortak yapımı animasyon filmi "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 4", 24 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk'un sevilen yapımları arasında yer alan "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu" serisinin dördüncü sinema filmi, çocukları ve aileleri zaman yolculuğu temalı yeni bir maceraya davet ediyor.

Anadolu'nun simge karakterlerinden Nasreddin Hoca'nın maceralarını konu alan yapımda, izleyiciler bu kez dinozorların yaşadığı çağ ile kadim medeniyetlerin dünyasında geçen bir hikayeyi takip edecek.

Üç boyutlu animasyon tekniğiyle hazırlanan filmin yönetmenliğini Nurullah Yenihan üstlenirken, senaryosu Ayşe Banu Başarıcı tarafından kaleme alındı. Filmin müziklerine ise Burak Çambel imza attı.

Filmde, dinozorların hüküm sürdüğü bir dönemde açılan gizemli bir zaman geçidiyle Hattuşili, raptorların arasına düşüyor. Burada aynı çağda mahsur kalan Fransız maceraperest Pierre ile karşılaşan Hattuşili, yaşanan zaman karmaşasının Nasreddin Hoca ve çocuklarla bağlantılı olduğunu fark ediyor.

Filmin konusu ise şöyle:

Zamanın ötesinde, dinozorların hüküm sürdüğü vahşi bir çağda açılan gizemli bir geçit, Hattuşili'yi raptorların arasına düşürür. Kaçmaya çalışırken aynı çağda mahsur kalan Fransız maceraperest Pierre ile karşılaşan Hattuşili, yaşanan zaman karmaşasının Nasreddin Hoca ve çocuklarla bağlantılı olduğunu fark eder. Hattuşili kaybettiği tacını, Pierre ise eski zenginliğini geri kazanmak için zaman geçitlerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya karar verir.

Bu sırada tarihin değiştiğini, kitaplardaki olayların silindiğini fark eden Nasreddin Hoca ve ekibi, zaman makinesiyle Kadim Medeniyetler Çağı'na doğru yola çıkar. Ulaştıkları görkemli şehirde ise büyük bir sır saklanmaktadır: Kral Balcan gizemli bir şekilde taşlaşmıştır. Prenses Cancan bu durumu halktan gizlemeye çalışırken kahramanlarımız olayın ardındaki gerçeği araştırmaya başlar. İlk şüpheler aşçı Tavkazan Usta üzerinde yoğunlaşsa da Tarhun ve Hamur'un ortaya çıkışıyla tüm şehri tehdit eden büyük bir gizem aralanır.

Bir yanda tarihin akışını bozmaya çalışan Pierre'i ve Hattuşili'yi, diğer yanda kralı, şehri ve zamanın dengesini korumak için zorlu bir mücadeleye girişen Nasreddin Hoca'yı ve çocukları soluksuz bir macera beklemektedir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 4 Sinemalarda - Son Dakika

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