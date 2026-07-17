Nasuh Mahruki Tutuklama İstemiyla Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika
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Nasuh Mahruki Tutuklama İstemiyla Hakimliğe Sevk Edildi

17.07.2026 10:46
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Eski AKUT Başkanı Mahruki, 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

(İSTANBUL) 15 Temmuz'la ilgili bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla yurt dışı dönüşü gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

15 Temmuz darbe girişimini değerlendirmek için yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek dün sabah saatlerinde Güney Afrika dönüşü gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık işlemleri sona eren Mahruki 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahruki'nin emniyet ifadesinde 15 Temmuz paylaşımına ilişkin "Asıl eleştirdiğim ABD'dir ve Gülen cemaatinin darbeye kalkışacağını önceden bildiği halde bunca acının yaşanmasına sebep olan gecikerek müdahale eden ilgili devlet birimleridir" dediği öğrenilmişti.

Kaynak: ANKA

Nasuh Mahruki, 15 Temmuz, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Akut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nasuh Mahruki Tutuklama İstemiyla Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika

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