Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz paylaşımı suçlamasıyla iddianame - Son Dakika
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Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz paylaşımı suçlamasıyla iddianame

Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz paylaşımı suçlamasıyla iddianame
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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmasına karar verilen Mahruki hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, sosyal medya platformunda şüpheliye ait "@nasuhmahruki" kullanıcı adlı hesaptan suç içerikli paylaşım yapılması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 16 Temmuz tarihli araştırma raporuna değinilen iddianamede, "@nasuhmahruki" adlı kullanıcının yaptığı paylaşıma yer verilerek, söz konusu hesabın Nasuh Mahruki'ye ait olduğunun saptandığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Mahruki'nin soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, paylaşımı kendisinin yaptığını, benzetme yapmaya çalıştığını ve suç işleme kastının olmadığını beyan ettiği aktarıldı.

Araştırma raporu, şüphelinin paylaşım yaptığına dair ikrarı ve tüm dosya kapsamına göre, zanlı Mahruki'nin yaptığı paylaşımda, "Türk milletini hedef alan, vatandaşın ve güvenlik güçlerinin şehit olduğu 15 Temmuz hain darbe girişimini bir oyun olarak tanımladığı" kaydedilen iddianamede, bu haliyle yapılan paylaşımın düşünce ve kanaat özgürlüğü sınırlarını aşan bir eylem kapsamında kaldığı vurgulandı.

İddianamede, şüphelinin paylaşımının çok sayıda kişi tarafından görüntülenmesi göz önünde bulundurulduğunda, toplum içinde infial oluşturacak nitelikte olduğu, bu şekilde zanlının eyleminin açık ve yakın tehlike oluşturduğu dile getirildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Nasuh Mahruki'nin, bu kapsamda "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu basın ve yayın yoluyla işlediği gerekçesiyle 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame üzerindeki inceleme sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz paylaşımı suçlamasıyla iddianame - Son Dakika

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