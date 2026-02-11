NATO, Arktik Nöbeti Misyonunu Başlattı - Son Dakika
NATO, Arktik Nöbeti Misyonunu Başlattı

11.02.2026 17:32
NATO, Arktik'teki varlığını güçlendirmek için 'Arktik Nöbeti' misyonunu duyurdu.

NATO, ittifakın Arktik bölgesindeki varlığını güçlendirecek "Arktik Nöbeti (Arctic Sentry)" misyonunun başlatıldığını duyurdu.

NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahından (SHAPE) yapılan açıklamada, "Arktik Nöbeti" misyonunun Müttefik Operasyonlar Komutanlığı tarafından başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, misyon aracılığıyla NATO'nun Arktik'teki varlığının güçleneceği kaydedilerek, misyonun ABD'nin Norfolk şehrinde bulunan Müşterek Kuvvet Komutanlığı (JFC Norfolk) tarafından yönetileceği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ittifakın Arktik'in savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği konusunda mutabakata vardığı hatırlatılan açıklamada, misyonun bu amaçla Rusya ve Çin'in bölgede artan faaliyetleri ışığında başlatıldığına dikkati çekildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich, misyonun NATO topraklarını korumak ve Arktik'in güvenli kalmasını sağlamak için ittifakın gücünden yararlanacağını belirtti.

Grynkewich ayrıca, "Arktik Nöbeti, ittifakın üyelerini koruma ve dünyanın stratejik açıdan en önemli ve çevresel olarak en zorlu bölgelerinden birinde istikrarı sürdürme konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

