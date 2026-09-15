NATO, Batı Balkanlar için kararlılığını yineledi; KFOR'un kapasitesi kademeli azaltılacak - Son Dakika
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NATO, Batı Balkanlar için kararlılığını yineledi; KFOR'un kapasitesi kademeli azaltılacak

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NATO, Batı Balkanlar'ın İttifak için stratejik önemini vurgulayarak bölgesel istikrara yönelik kararlılığını yineledi. Açıklamada, KFOR'un kapasitesinin koşullara bağlı olarak kademeli azaltılacağı, güvenlik gelişmelerinin gerektirmesi halinde süreçten geri dönülebileceği belirtildi.

NATO, Batı Balkanlar'ın İttifak için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, bölgesel istikrarın korunmasına yönelik "sarsılmaz kararlılığını" yineledi.

NATO'dan yapılan açıklamada, Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş'ın, Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında müttefik ülkelerin daimi temsilcilerini KFOR'un faaliyetleri hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Batı Balkanlar'ın NATO için stratejik öneme sahip olduğu belirtilerek, İttifak'ın Kosova'da güvenlik ve bölgesel istikrarı destekleme konusundaki kararlılığının sarsılmaz olduğu vurgulandı.

NATO'nun KFOR'un kapasitesini azaltmaya yönelik kararı hatırlatılan açıklamada, bu sürecin koşullara dayalı olarak kademeli şekilde hayata geçirileceği, güvenlik alanındaki gelişmelerin gerektirmesi halinde süreçten geri dönülebileceği aktarıldı.

Açıklamada, KFOR'un görevini yerine getirebilmek için yeterli personel, teçhizat, eğitim ve organizasyon yapısına sahip olmaya devam edeceği, farklı güvenlik senaryolarına yanıt verebilmek için de gerekli kabiliyetler, hazırlık düzeyi ve esnekliği muhafaza edeceği kaydedildi.

NATO 12 Haziran'da, Kosova'daki güvenlik durumunun son yıllarda iyileşmesi nedeniyle KFOR'un mevcut personel sayısı ve konuşlanmasında kademeli optimizasyona gidileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO, Batı Balkanlar için kararlılığını yineledi; KFOR'un kapasitesi kademeli azaltılacak - Son Dakika

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