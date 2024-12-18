NATO, Bosna Hersek’e Destek Vurgusu

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Bosna Hersek'in istikrarı ve güvenliğini desteklemeye devam etme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Rutte, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile Brüksel'deki NATO karargahında görüştü.

NATO Genel Sekreteri Rutte, burada yaptığı konuşmada, "Ülkenin kuruluşunun temelinin dayandığı Dayton Anlaşması'nın 30. yıl dönümüne yaklaşırken, Bosna Hersek ve bölgesel istikrara olan bağlılığımız sağlam kalmaya devam ediyor. Ülkenizin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. İstikrarlı ve güvenli bir Bosna-Hersek ve barışçıl bir Batı Balkanlar stratejik çıkarımızdır." ifadelerini kullandı.

Saraybosna'daki karargah ve yeni kurulan "Siyasi Katılım Destek Birimi"nin (Political Engagement Support Cell - PESC) günlük çabalarındaki katkılarına değinen Rutte, bu sürecin Bosna Hersek'in AB üyeliği yolunda da etkili olacağını söyledi.

Rutte, Bosna-Hersek'in güvenliğinin bölge ve İttifak için önemine vurgu yaparak, "Zorlukla kazanılmış barışın tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkenizdeki tüm siyasi liderlerin uzlaşma ruhuyla yapıcı bir şekilde birlikte çalışıp devlet kurumlarının işlevselliğini koruyacaklarına güveniyorum. Bunun ülkenizin kalıcı istikrarını sağlamak ve halkınızın ihtiyaçlarını karşılamak için önemli olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cvijanovic de NATO'nun ülkesine verdiği desteklerinden ötürü minnettar olduklarını dile getirerek, "Bu desteğin devam edeceğini umuyoruz." dedi.

"Ülkede gerçek bir güvenlik tehdidi olmadığını söylememiz çok önemli." diyen Cvijanovic, Borsa Hersek'teki sorunların demokratik şekilde tartışıldığına dikkati çekti.

Rutte'ye hem Dayton Anlaşması ile ilgili pozisyonu hem de ülkesinin AB üyeliği için teşekkür eden Cvijanovic, her ihtiyaç duyulduğunda NATO'nun üstüne düşen rolü oynamaya hazır olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu kaydetti.