NATO, Bosna Hersek’e Destek Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NATO, Bosna Hersek’e Destek Vurgusu

Genel Sekreter Rutte, Bosna Hersek'in istikrarı için NATO'nun kararlılığını yineledi.

18.12.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Bosna Hersek'in istikrarı ve güvenliğini desteklemeye devam etme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Rutte, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile Brüksel'deki NATO karargahında görüştü.

NATO Genel Sekreteri Rutte, burada yaptığı konuşmada, "Ülkenin kuruluşunun temelinin dayandığı Dayton Anlaşması'nın 30. yıl dönümüne yaklaşırken, Bosna Hersek ve bölgesel istikrara olan bağlılığımız sağlam kalmaya devam ediyor. Ülkenizin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. İstikrarlı ve güvenli bir Bosna-Hersek ve barışçıl bir Batı Balkanlar stratejik çıkarımızdır." ifadelerini kullandı.

Saraybosna'daki karargah ve yeni kurulan "Siyasi Katılım Destek Birimi"nin (Political Engagement Support Cell - PESC) günlük çabalarındaki katkılarına değinen Rutte, bu sürecin Bosna Hersek'in AB üyeliği yolunda da etkili olacağını söyledi.

Rutte, Bosna-Hersek'in güvenliğinin bölge ve İttifak için önemine vurgu yaparak, "Zorlukla kazanılmış barışın tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkenizdeki tüm siyasi liderlerin uzlaşma ruhuyla yapıcı bir şekilde birlikte çalışıp devlet kurumlarının işlevselliğini koruyacaklarına güveniyorum. Bunun ülkenizin kalıcı istikrarını sağlamak ve halkınızın ihtiyaçlarını karşılamak için önemli olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cvijanovic de NATO'nun ülkesine verdiği desteklerinden ötürü minnettar olduklarını dile getirerek, "Bu desteğin devam edeceğini umuyoruz." dedi.

"Ülkede gerçek bir güvenlik tehdidi olmadığını söylememiz çok önemli." diyen Cvijanovic, Borsa Hersek'teki sorunların demokratik şekilde tartışıldığına dikkati çekti.

Rutte'ye hem Dayton Anlaşması ile ilgili pozisyonu hem de ülkesinin AB üyeliği için teşekkür eden Cvijanovic, her ihtiyaç duyulduğunda NATO'nun üstüne düşen rolü oynamaya hazır olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO, Bosna Hersek’e Destek Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
06:46 Esad’ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı’nı yeniden açtı Esad'ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı yeniden açtı
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
03:16 Papa, Irak’ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
01:34 Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 20:25:52. #1.12#
SON DAKİKA: NATO, Bosna Hersek’e Destek Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.