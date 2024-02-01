NATO Genel Sekreter Yardımcısı Bosna Hersek\'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini söyledi

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geona, Bosna Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini söyledi.
Geona, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile başkent Saraybosna'da görüştü.
Taraflar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Geona burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in NATO'nun uzun vadeli ve yakın bir ortağı olduğunu ifade ederek, ülkedeki güvenlik durumunun bölgedeki istikrar açısından önemli olduğunu kaydetti.
Bosna Hersek'te yaşananların Batı Balkanlar'ın güvenliği, Batı Balkanlar'da yaşananların da Avrupa'nın güvenliği açısından önemli olduğunun altını çizen Geona, "NATO, Bosna Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemektedir. Ayrılıkçı politikalar ve bölücü söylemler istikrarı baltalıyor ve reformları engelliyor. Bütün siyasi liderler, birliği korumak ve devlet kurumlarını korumak için birlikte çalışmalıdır." ifadelerini kullandı.
Geona, acil durum yönetimi, siber savunma ve terörle mücadele gibi alanlarda, Bosna Hersek'in yeteneklerini güçlendirmesine yardımcı olduklarını aktararak, bunun ülkeyi daha dayanıklı ve güvenli kıldığını belirtti.
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic ise NATO'nun ülkesinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğe işaret ederek, "Bu sadece Bosna Hersek'te farklı senaryolar yaşayıp, hayal edenlere değil, aynı zamanda dünya çapındaki bu büyük jeopolitik çalkantılarda Avrupa'nın bu bölgesini kendi çıkar alanı olarak görmeyi planlayanlara da bir mesajdır." değerlendirmesinde bulundu.
Konakovic ayrıca, NATO ile işbirliğinin Bosna Hersek için çok önemli olduğunu vurguladı.???????
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