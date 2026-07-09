(ANKARA) - NATO, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen Liderler Zirvesi'nin ardından sosyal medya hesabından "Teşekkürler, Ankara" mesajı paylaştı. Paylaşımda, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı ile Millet Camisi üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları'nın fotoğraflarına da yer verildi.
NATO'nun sosyal medya hesabından 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO liderler Zirvesi'nin Ankara'nın ev sahiğliğinde düzenlenmesi dolayısıyla "Teşekkürler, Ankara" notunu paylaştı.
Paylaşımda ayrıca, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı ile Millet Camisi'nin üzerinden gösteri yapan Türk Yıldızları'nın fotoğrafları paylaşıldı.
Son Dakika › Güncel › NATO'dan Ankara'ya Teşekkür - Son Dakika
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