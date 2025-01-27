NATO Genel Sekreteri Rutte'den Savunma Harcaması Çağrısı - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Savunma Harcaması Çağrısı

Rutte, NATO üyesi ülkelerden savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 2'sine çıkarma çağrısında bulundu.

27.01.2025 18:47
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi ziyarette bulunduğu Portekiz'de NATO üyesi ülkelerden savunma harcamalarına ayırdıkları payı artırmak için daha hızlı hareket etmelerini istedi.

Rutte, Portekiz'in başkenti Lizbon'da Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve Başbakan Luis Montenegro ile ayrı ikili görüşmeler yaptı.

Montenegro ile birlikte düzenlen ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri, ittifak üyelerine, 10 yıl önce belirlenen ve bazı ülkelerce şu anda çok düşük olduğu savunulan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 2'sinin savunma harcamalarına aktarılması hedefinin hızlı bir şekilde artırılması gerektiğini savundu.

Rutte, "On yıl önce belirlenen yüzde 2 hedefinin yarının zorluklarını karşılamaya yeterli olmayacağını biliyoruz. NATO'nun güçlü kalabilmesi, uyum sağlamaya devam etmesi ve gelecekte güvenliğimizi garanti altına almak için çabalarımızı şimdi iki katına çıkarmalıyız. Bu aynı zamanda, savunmamıza daha fazla harcama yapmamız gerektiği anlamına da geliyor." dedi.

Portekiz Başbakanı Montenegro ise ülkesinin 2023'te GSYİH'sinin yüzde 1,5'ini savunma harcamalarına aktardığını, 2029'a kadar bunun yüzde 2'ye çıkartılması hususunda kararlı olduklarını söyledi.

Diğer yandan Portekiz'de görüşmelerini tamamladıktan sonra İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen Rutte'nin, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yapacağı görüşmede de savunma harcamalarının artırılması konusunu gündeme getirmesi bekleniyor.

Zira, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bu sabah Brüksel'de basına yaptığı açıklamada bu konuya değinerek, "İspanya, şu anda NATO'da savunma harcaması olarak belirlenen yüzde 2'ye ulaşmak için 2029 gibi bir zaman hedefini çok açık bir şekilde belirledi." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemlerde yaptığı bir çok konuşmada sıklıkla NATO ülkelerinden savunma harcamalarını GSYİH'lerinin yüzde 5'ine çıkarmalarını istediği biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Rutte'den Savunma Harcaması Çağrısı - Son Dakika

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