NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Slovakya Başbakanı Fico'nun saldırıda yaralanmasından üzüntü duydu - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Slovakya Başbakanı Fico'nun saldırıda yaralanmasından üzüntü duydu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Slovakya Başbakanı Fico\'nun saldırıda yaralanmasından üzüntü duydu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun silahlı saldırıda yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ailesi ve Slovak halkıyla dayanışma mesajı verdi. Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, saldırının demokrasiye karşı bir saldırı olduğunu vurguladı ve şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti. Slovakya Başbakanı Fico, Handlova kasabasında düzenlenen silahlı saldırı sonucunda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

16.05.2024 10:03
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, uzun yıllar mevkidaş olarak birlikte çalıştığı Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun silahlı saldırıda yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ailesi ve Slovak halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Stoltenberg, Brüksel'deki karargahta düzenlenen, 1 Ekim'de görevi sona ereceği için son kez katıldığı NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Konuşmasında bir bölümü Slovakya Başbakanı Fico'nun dün silahlı saldırıda yaralanmasına ayıran Stoltenberg, "Kendisiyle neredeyse 20 yıl çalıştım. Yıllar önce ikimiz de başbakanken mevkidaştık. Bu saldırı bizi şoke etti ve dehşete düşürdü." dedi.

Stoltenberg, "Demokrasinin her türlü unsuruna karşı bir saldırı. Demokrasilerde farklı fikirlerde olabiliriz ancak şiddet kabul edilemez. Düşüncelerimiz, Başbakan Fico, ailesi ve Slovak halkıyla." ifadelerini kullandı.

Slovakya Başbakanı Fico dün ülkesinin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Slovakya Başbakanı Fico'nun saldırıda yaralanmasından üzüntü duydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Slovakya Başbakanı Fico'nun saldırıda yaralanmasından üzüntü duydu - Son Dakika
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