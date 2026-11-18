NATO, 5G, 6G ve uydu haberleşmesi gibi teknolojilerin askeri operasyonlarda kullanımını hızlandırmak ve İttifak üyelerinin iletişim sistemlerinin güvenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak amacıyla hazırladığı ilk Yeni Nesil İletişim Ağları Stratejisi'ni yayımladı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, üye ülkelerin savunma bakanlarının haziranda onayladığı strateji, 5G, 6G ve uydu haberleşmesi gibi teknolojilerin test edilmesini, kullanıma alınmasını ve askeri operasyonlara entegrasyonunu hızlandırmayı hedefliyor.

Strateji, savunma sanayisiyle işbirliğinin geliştirilmesini de öngörüyor.

Yeni nesil iletişim ağları, dronları tespit eden sensörlerin bu bilgiyi dronlara karşı kullanılan sistemlerle paylaşmasını sağlıyor. Bu ağlar ayrıca komutanların sahadan gelen bilgileri yapay zeka desteğiyle değerlendirmesine yardımcı oluyor.

NATO, farklı iletişim sistemlerinin birbiriyle uyumlu çalışmasını ve siber ve hibrit tehditlere karşı dayanıklı olmasını hedefliyor.

İttifak, güvenilir olmayan tedarikçilerin iletişim ağlarının güvenliği açısından risk oluşturduğuna da dikkati çekiyor.

Finlandiya ve İsveç'in birlikte yürüttüğü NATO girişimi, şirketlere bu teknolojileri operasyonel koşullarda test etme imkanı sunuyor. Stratejinin uygulanmasına yönelik yol haritası hazırlanıyor.