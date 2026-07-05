NATO Protestosu: 61 Gözaltı

İZMİR'de NATO liderlerini protesto edecekleri belirlenen yasa dışı sol örgütlerle bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonda 61 kişi, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, NATO liderlerini protesto edecekleri belirlenen yasa dışı sol örgütlerle bağlantılı 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 61 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, diğer 10 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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